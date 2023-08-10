Россия ночью массированно атаковала дронами Ривненщину: разрушена нефтебаза, борьба с огнем продолжается. Видео

Ночью четверга, 10 августа, Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Ривненской области. Из-за действий оккупантов разрушена нефтебаза на Дубенщине – без жертв.

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О последствиях российского террористического акта рассказал глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль. Чиновник записал видеообращение на фоне масштабного пожара (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Сегодня ночью Ривненщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, полностью разрушен объект инфраструктуры – это нефтебаза на Дубенщине", – отметил чиновник на месте происшествия.

По его словам, там развернут штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задействовано 45 спасателей, 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Также работают соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

"Радиационный и химический фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", – заверил Коваль.

Напомним, что воздушная тревога в Ривненской области продолжалась с 03:09 до 04:21. В то время как в целом по Украине ее ночью четверга объявляли в несколько волн по всей территории. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ракет и БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Ривненщины. В результате вражеской атаки пострадал человек, а в близлежащих домах выбило окна.

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