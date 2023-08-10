Оккупанты ночью пытались атаковать Киевщину и Хмельнитчину дронами: сработали силы ПВО

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Противовоздушная оборона работала в Киевской и Хмельницкой областях.

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Фактов попаданий дронов не зафиксировано. Об этом сообщили в Киевской и Хмельницкой ОВА.

По словам главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, российские террористы в очередной раз атаковали регион. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские БПЛА на территории области.

В ОВА заявили, что фактов попаданий не зафиксирован, пострадавших среди мирных жителей нет. По предварительной информации, падения обломков также не причинили никаких повреждений. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных последствий атаки.

В свою очередь в Хмельницкой ОВА заявили, что во время ночной атаки регион снова был под прицелом врага. В области прогремели взрывы – это была работа сил противовоздушной обороны.

О фактах попаданий или повреждений в результате падения обломков БПЛА в Хмельницкой области не сообщается.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, всего российские террористы запустили ночью 10 ударных беспилотников, 7 из них уничтожили силы ПВО. Враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления – а именно района Курска.

Напомним, ночью 10 августа Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками по территории Ривненской области. Из-за действий оккупантов разрушена нефтебаза в Дубенском районе.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами российского ракетного удара по Запорожью 9 августа. От полученных в результате атаки травм одна женщина скончалась уже в больнице.

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