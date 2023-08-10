Количество жертв обстрела Запорожья возросло: в больнице скончалась еще одна женщина. Фото и видео

Три человека стали жертвами российского ракетного удара по Запорожью 9 августа. От полученных в результате атаки травм одна женщина скончалась уже в больнице.

Видео дня

Среди девяти пострадавших есть ребенок, а один взрослый находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко (чтобы просмотреть фото и видео, сделайте новость до конца).

"К сожалению, количество жертв российского обстрела Запорожья возросло. Утром в больнице умерла еще одна женщина. По состоянию на 08:30 погибли три человека, девять – травмированы. Один человек в тяжелом состоянии", – написал он.

Напомним, что под вражеский удар, вероятно, ракетой "Искандер", попал жилой квартал города. Там были разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбило стекла, повреждения получила детская площадка.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет.

"Одна женщина сидела на скамейке возле церкви, мужчина проходил мимо. Они погибли сразу. Еще одна 21-летняя девушка скончалась в больнице", – со своей стороны рассказала спикер ГУ ГСЧС в области Юлия Барышева.

На утро аварийно-спасательные работы прекратились, на месте удара продолжились восстановительные работы. Правоохранители задокументировали последствия попадания и собрали доказательства военных преступлений россиян.

В ГСЧС Украины сообщили, что атака произошла около 20:00 среды. Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 12 кв. м, которая размещалась на территории церкви. Также провели аварийно-спасательные работы в магазине и проверили другие поврежденные рядом здания.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 пострадавшим людям. На месте происшествия работали восемь волонтеров отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

От ГСЧС привлекалось 36 спасателей и шесть единиц техники. От коммунальной аварийно-спасательной службы – 11 человек и две единицы техники, а от коммунальных служб – 20 сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированной атаки по Украине 5-6 августа Россия нанесла удар по Запорожью. В ОВА уточнили, что прилет был по окрестностям города, там потушили пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!