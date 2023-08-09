Россия снова обстреляла Запорожье: есть попадания в жилой квартал, погибли люди. Фото и видео

В Запорожье вечером 9 августа прогремели взрывы. Враг совершил ракетную атаку по жилому кварталу. По состоянию на 20:35 известно о трех жертвах, также есть минимум пять раненых.

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Прилеты подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. "Россия – страна-террорист", – написал он на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Воздушная тревога в городе звучала с 19:43 по 20:24. Предварительно, оккупанты могли применить ракеты "Искандер", однако эта информация еще уточняется.

Запорожская областная государственная администрация сообщила в Facebook, что разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

На фото и видео с места попадания также видно, что повреждена детская площадка.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную террористическую атаку, совершенную противником. "Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", – написал глава страны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ. Здание церкви разрушено, повреждены супермаркет и жилые дома.

"Россияне продолжают отбирать у украинцев право на жизнь! В этот раз в результате "российской рулетки" гражданские люди попали под ракеты вблизи церкви и торговых павильонов в жилом квартале!" – возмутился в Telegram уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как писал OBOZREVATEL, последний раз Россия обстреливала Запорожье 5 августа, во время массированной атаки по Украине. Глава ОВА Юрий Малашко заявлял, что был нанесен ракетный удар по окрестностям областного центра.

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