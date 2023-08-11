Вся Украина – "красная": зафиксированы пуски оккупантами ракет "Кинжал"
Утром 11 августа в очередной раз по всей территории Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей регионов предупредили об угрозе применения врагом ракет "Кинжал".
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Вслед за объявлением в Киеве раздались взрывы.
По данным военных, с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) взлетел российский МиГ-31К.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – заявили в Воздушных силах в 09:59.
Немного позже там указали о фиксировании пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К в направлении Киевщины. Буквально через несколько минут жители Киева начали сообщать о звуках взрывов.
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