Вся Украина – 'красная': зафиксированы пуски оккупантами ракет 'Кинжал'

Утром 11 августа в очередной раз по всей территории Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Жителей регионов предупредили об угрозе применения врагом ракет "Кинжал".

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Вслед за объявлением в Киеве раздались взрывы.

По данным военных, с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) взлетел российский МиГ-31К.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – заявили в Воздушных силах в 09:59.

Немного позже там указали о фиксировании пусков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К в направлении Киевщины. Буквально через несколько минут жители Киева начали сообщать о звуках взрывов.

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