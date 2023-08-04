'Сбиваем около 75% ударных дронов': в Воздушных силах рассказали об успехах в работе ПВО

Украинская ПВО в среднем уничтожает 75% ударных БПЛА, которыми россияне атакуют Украину. Беспилотники врага целесообразно сбивать дешевыми средствами, поэтому в этот процесс присоединяются все Силы обороны.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он ответил на вопрос, какой процент Shahed сейчас сбивают Силы обороны во время атак.

"Процент – по разному: бывает 100%, бывает менее 50% к сожалению, потому что разные регионы атакуют. Приблизительно имеем 75%, если в общем считать. Только за период атак нашей критической инфраструктуры осенью-зимой были сбиты около 750 дронов-камикадзе и такое же количество крылатых ракет", – отметил Игнат.

Спикер сказал, что все Силы обороны приобщаются к поражению вражеских беспилотников, потому что сбивать Shahed более рационально дешевыми и доступными средствами – с помощью мобильных огневых групп, стрелкового оружия, зенитных орудий и т.д.

Игнат также отметил, что российская пропаганда часто прибегает к манипулятивным заявлениям о том, что Киев как будто более защищен, а другие города и регионы остаются незащищенными. Это делается для того, чтобы посеять среди украинцев измену. В то же время он отметил, что наиболее критические объекты требуют и большего внимания и защиты.

"Туда, где больше избивают, там будет больше средств ПВО - это логично", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что в настоящее время Силам обороны не хватает ЗРК, поэтому приходится увеличивать количество мобильных огневых групп.

"Нам не хватает именно зенитных ракетных систем среднего, большого радиуса действия, именно поэтому приходится сегодня путем увеличения количества мобильных огневых групп всех Сил обороны закрывать те более слабые места, где ПВО меньше", - пояснил Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский поручил украинским дипломатам искать ПВО по всему миру. Он отметил, что Украине требуются любые эффективные системы противовоздушной обороны, даже старые зенитные ракетные комплексы С-300.

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