Россия ночью атаковала Украину 'Калибрами' и Х-59: силы ПВО сбили четыре ракеты

Силы противовоздушной обороны Украины во время тревоги ночью 28 августа сбили четыре российские ракеты морского и воздушного базирования. Враг в целом направил шесть ударных средств – к сожалению, есть попадание на Полтавщине.

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Также к разрушениям и жертвам атака привела в Кривом Роге. Детали по поводу ее отражения рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ночью понедельника из российского фрегата, базировавшегося в акватории Черного моря вблизи Феодосии, оккупанты запустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр".

Также враг из двух самолетов Су-34, находившихся в воздушном пространстве временно оккупированной Херсонщины, применил две управляемые авиационные ракеты Х-59, направив их в сторону Кривого Рога.

В результате боевой работы наши защитники уничтожили четыре воздушных цели: два "Калибры" и обе Х-59.

"Есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине. О последствиях и пострадавших сообщит местная администрация", – отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что накануне украинская боевая авиация нанесла более десяти авиаударов по оккупантам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 августа государство-террорист РФ атаковало Украину крылатыми ракетами, которые постоянно меняли направление движения. Силы ПВО сбили четыре вражеских ракеты, а остальные цели, вероятно, были ошибочны.

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