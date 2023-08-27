Силы ПВО во время ночной атаки сбили четыре ракеты: данных о попаданиях нет

Государство-террорист Россия ночью 27 августа атаковала Украину крылатыми ракетами, которые постоянно меняли направление движения. Защитникам неба удалось сбить четыре цели, а остальные, вероятно, были ошибочны.

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Воздушная тревога, которая в половине четвертого ночи распространилась на всю страну, продолжалась до утра, в это время враг совершал пуски с самолетов стратегической авиации. В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия изменяет тактику нанесения ракетных ударов, готовясь к обстрелам Украины в зимний период. На это указала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, добавив, что россияне пытаются обходить украинские системы ПВО.

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