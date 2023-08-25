Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов, готовясь к обстрелам в зимний период: чего ждать украинцам

День Независимости украинцы получили возможность отпраздновать относительно спокойно без прогнозируемых ракетных ударов российских военных. Но уже в ночь на 25 августа россияне совершили обстрел Одесской области, применив ракеты "Калибр" (впервые запущенные из акватории Азовского моря) и авиационные Х-35/59, которые были успешно сбиты.

Видео дня

Однако с этой малочисленной атакой не все так просто. То, что последний ракетный удар действительно выглядит очень невзрачно, подтвердила и спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, таким образом военные РФ пытаются найти новую тактику для нанесения ракетных ударов, чтобы обходить украинские системы ПВО.

OBOZREVATEL разбирался в том, как и почему россияне меняют маршруты запуска ракет и чем это чревато для Украины.

Ракеты из Азовского моря

Российские захватчики ночью 25 августа в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Целью было уничтожение портовой инфраструктуры Украины.

По информации Натальи Гуменюк, зафиксированы две волны атак на южные области. Сначала оккупанты использовали тактическую авиацию и выпустили из истребителей Су-35 две ракеты Х-35 в направлении одного из портов Одесской области. При этом ракеты были уничтожены. Через несколько часов после этого российские военные атаковали уже двумя "Калибрами" из ракетоносителя в Азовском море. Они также были обезврежены силами украинской ПВО. Пострадавших и повреждений нет.

Представитель Сил обороны юга Украины отмечает, что такая атака свидетельствует о попытках военных России найти новую оптимальную для них тактику и новые направления ракетных ударов, чтобы увеличить эффективность процесса обхода украинских систем ПВО.

Ищут безопасное место для ракетоносителей

Пуски "Калибров" из акватории Азовского моря – попытка россиян пройти по новому маршруту и тестирование нашей системы противовоздушной обороны, – говорит полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

"Азовское море неглубокое, а потому ракетоносители испытывают определенные проблемы в этом водоеме. Поэтому Россия пока в меньшей степени использует это место для своих ракетных пусков по Украине. Но наши военные достаточно активно начали применять для атак на корабли агрессора беспилотные катера, что стало для России большой проблемой. К сожалению, на сегодняшний день попадание в Азов украинских дронов-камикадзе мало реально. Россияне об этом знают и чтобы обезопасить свои суда от этих атак, они и тестируют именно Азовское море", – отметил Роман Свитан.

О том, что сейчас россияне ищут безопасное место пусков для своих ракетоносителей, говорит и военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Представители российских оккупационных войск прекрасно понимают, что при встрече украинской многоцелевой надводной беспилотной лодки MAGURA V5 с их корветом – это однозначно затопление последней. Поэтому и ищут максимально-безопасную акваторию для своего флота. Что касается последней атаки, то это была такая себе пристрелка. В то же время использование Азовского моря увеличивает расстояние полета ракет, что предоставляет уже силам ПВО Украины дополнительное время на их нейтрализацию. И все же я считаю, что они будут все активнее использовать именно Азов для своих обстрелов именно из-за безопасности ракетоносителей, ведь это для них главнее на сегодня. Также россияне могут применять для пуска ракет еще и подлодки проекта 636 "Варшавянка", которым не угрожают атаки дронов, но, кажется, у них не все хорошо с этой техникой".

Оккупанты готовятся

Сейчас в России снова пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения, чтобы продолжать ракетный террор, – заявил в недавнем интервью OBOZREVATEL представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Изменение тактики состоит в том, что они комбинируют разные типы вооружений во время воздушных атак, но количество ракет в одной волне удара уменьшилось. Также россияне имитируют пуски, используют фальш-цели, производят разведку, в том числе и космическую. Они стремятся выявить пробелы, чтобы обойти нашу систему ПВО или поразить наши комплексы для защиты угроз с воздуха", – отметил представитель ГУР.

По мнению Романа Свитана, проводить более активный ракетный террор россияне начнут с ноября, когда в Украине начнется отопительный период.

"Я считаю, что они ориентируются именно на это время и накапливают ракеты для массированных обстрелов. Мы же должны быть готовы к этому. Удастся ли, пока большой вопрос. Ведь на сегодняшний день, чтобы закрыть энергетические объекты по всей стране, нам нужно в пять раз больше средств ПВО, чем Украина имеет сейчас", – констатировал Роман Свитан.

Накапливает ли Россия средства для массированных обстрелов именно в осенне-зимнее время, покажут ближайшие недели, – считает Александр Коваленко. По его словам, следует проследить частоту применения ракет и дронов в течение сентября-октября. Если Россия войдет в этот период со значениями их применения ниже среднемесячных, то можно делать вывод о подготовке к террору именно в отопительный сезон. Сейчас РФ имеет возможность каждый месяц в среднем производить 40-60 ракет Х-101, до 30 "Калибров" и 1-2 "Кинжала".

Зима будет тяжелой при любом развитии событий

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящий отопительный сезон будет непростым для страны. Он отметил, что, вероятно, российские войска снова будут атаковать энергетическую систему Украины. Министр также не отрицает вероятность массовых отключений света.

"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. В первую очередь потому, что мы ожидаем, что враг и дальше будет системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно мы уже имеем понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередная битва. Мы прошли одно сражение, пройдем и следующее", – отметил он.