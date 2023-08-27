Воздушная тревога в Украине: произошел запуск ракет из Каспийского региона

Ночью 27 августа в ряде областей Украины раздалась воздушная тревога. Она связана с угрозой использованием врагом баллистического вооружения.

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Воздушная тревога началась в 3:04. По состоянию на 3.34 она распространилась почти на всю территорию Украины, кроме западных областей (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

По данным мониторинговых пабликов, есть информация о пусках ракет.

"Предварительно, состоялся запуск ракет Х-101/555 стратегической авиацией из Каспийского региона. Ожидаем у границ Украины: 03:50-04:50", – говорится в сообщении.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об опасности.

"В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность! Пуски крылатых ракет с Ту-95МС", – заявили бойцы.

В 4 часа воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины. Все области под угрозой ракетного удара.

"Группа крылатых ракет заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Направление движения – западнее!" – сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 августа, в нескольких областях в центре и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили, что российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны "Shahed".

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