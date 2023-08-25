Россия ночью запустила по Украине четыре ракеты и 'Шахед': силы ПВО сбили все цели

Государство-террорист Россия ночью 25 августа атаковала Украину четырьмя ракетами разных типов и дроном-камикадзе Shahed, в частности, в который раз пытаясь поразить ими портовую инфраструктуру. Защитники нашего неба этого не допустили, сбив все пять вражеских целей.

Видео дня

Атаку агрессор проводил в несколько волн. В Воздушных силах рассказали, с каких направлений и каковы результаты работы противовоздушной обороны.

Отмечается, что ночью в пятницу войска страны-агрессора нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей.

Так, в направлении южных областей с самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Кроме этого, наша противовоздушная оборона зафиксировала пуск одного ударного БПЛА типа "Шахед" с направления Приморско-Ахтарск.

"Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БПЛА – в Днепропетровской области. Держим небо! Вместе – к победе!" – говорится в сообщении.

По данным Сил обороны юга, поздно вечером в четверг оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами, предварительно, типа Х-35/59. Около 03:44 в пятницу враг совершил повторную атаку по Одесской области, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования. Он пытался поразить один из портов, но в обоих случаях все вражеские цели были сбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 августа российские террористические войска устроили очередную атаку "Шахедами" на Украину. В общем враг выпустил до 20 ударных дронов, из которых 11 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!