В Одесской и Кировоградской областях раздались взрывы: что известно

Поздно вечером 24 августа в Кировоградской и Одесской областях прогремели взрывы. В последнем из регионов работала ПВО.

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Информацию подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях и ничего не публиковать.

Мониторинговые каналы сообщили, что, вероятно, оккупанты с подводной лодки запустили 2 крылатые ракеты "Калибр" из 4, которые вмещает боекомплект.

Относительно взрывов в Кировоградской области, руководитель ОВА Андрей Райкович отметил, что службы ГСЧС и полиция сейчас работают. Детали будут известны позже.

Напомним, в Запорожье вечером 24 августа также прогремели взрывы. Местные жители слышали их во время воздушной тревоги в городе. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 22:00 сообщили, что в Запорожской области зафиксировали активность тактической авиации оккупационной армии России.

Мониторинговый канал "Радар Украина" сообщил, что по Запорожскому району "работает" баллистическое вооружение оккупантов. Кроме того, в пригороде Запорожья заметили вражеский БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также 24 августа россияне обстреляли Херсон. Ранения получили мирные жители, в том числе ребенок. Разрушений испытала гражданская инфраструктура, в том числе дома;

– В ночь на четверг, 24 августа, оккупанты ударили ракетой по Днепру. В результате атаки врага среди мирных жителей есть пострадавшие. Также в городе повреждены десятки гражданских объектов.

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