Войска России ударили по Днепру, есть прилет: первые подробности

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 24 августа, ударили по Днепру. В результате атаки врага есть прилет.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. По его словам, также есть пострадавшие.

Он призвал местных жителей не публиковать фото с места взрывов.

"Днепр Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация позже. Ничего не публикуем в соцсетях! Все службы работают", – говорится в сообщении.

В 1:50 в Воздушных силах ВСУ объявили воздушную тревогу, связанную с ракетной опасностью. Позже в восточных и юго-восточных регионах была объявлена угроза применения баллистического вооружения.

В Днепропетровской области работали силы ПВО, писали в ПС ВСУ.

В социальных сетях публиковали видео из Днепра, на котором слышно громкий взрыв и яркая вспышка.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты нанесли удар беспилотником Shahed-136 по учебному заведению в городе Ромны на Сумщине. В результате атаки здание полностью разрушено, погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

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