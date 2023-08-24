Оккупанты обстреляли Херсон, один из снарядов попал в крышу дома: среди пострадавших – ребенок

Оккупационные войска России в праздничный для Украины день 24 августа обстреляли Херсон. Ранения получили мирные жители, в том числе ребенок.

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По факту очередного военного преступления захватчиков из РФ начато расследование. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, российские военные ударили по Херсону около 11:00 четверга. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, в частности дома.

Один из снарядов попал в крышу частного дома. Пока известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ", – проинформировали в ведомстве.

В Херсонской областной военной администрации показали видео из центра Херсона после ударов вражеской артиллерии. Отмечается, что захватчики буквально укрыли жилые дома прицельным огнем. Из-за обстрелов дома горожан получили серьезные разрушения.

"Ранение средней степени тяжести получил 7-летний ребенок. Сейчас девочка в надежных руках херсонских врачей", – уточнили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 23 августа оккупанты сбросили на Херсон управляемые авиабомбы. Пострадала гражданская инфраструктура, в том числе детсад, шесть человек получили ранения.

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