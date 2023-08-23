Оккупанты сбросил авиабомбы на детсад в Херсоне: шесть человек ранены. Фото

Российские оккупационные войска рано утром атаковали город Херсон управляемыми авиационными бомбами. Пострадала гражданская инфраструктура, шесть человек получили ранения.

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Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он заявил, что оккупанты применили две бомбы.

Атака произошла около 4:00 среды. "Российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", – написал Прокудин.

В результате обстрела возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Из шести пострадавших был госпитализирован один (мужчина 22 лет). Остальным врачи оказали помощь на месте.

В Офисе генерального прокурора уточнили: ВС РФ попали управляемой авиабомбой по зданию детского сада. В зоне поражения взрывной волны оказались многоквартирные дома, расположенные рядом.

Также противник атаковал артиллерией центр города. Повреждены дома, магазины, линии электропередачи, газопровод.

Как писал OBOZREVATEL:

– Днем 22 августа оккупанты ударили по Камышанам на Херсонщине и убили 71-летнюю женщину.

– Вечером 22 августа российская армия накрыла огнем села под Лиманом Донецкой области. Вследствие атаки погибли три человека, еще два ранены. Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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