Оккупанты ударили по Камышанам на Херсонщине, погибла женщина

Оккупационные войска России днем 22 августа обстреляли поселок Камышаны на Херсонщине. В результате действий военных преступников погибла пожилая женщина.

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Также есть пострадавший. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, жители Комишан попали под вражеский обстрел, когда находились на улице. По меньшей мере два человека получили травмы.

Для 71-летней женщины они оказались несовместимы с жизнью. В то время как раненого 55-летнего мужчину забрали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава ОВА добавил, что за 21 августа оккупанты совершили по Херсонщине 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Одиннадцать снарядов пришлось на Херсон.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов региона, территории дачного кооператива в Херсонском районе, а также фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки четыре человека получили ранения.

Ранее Камышаны попали под вражеский удар 13 августа. Этот поселок в Херсонском районе оккупанты обстреляли из РСЗО, травмы получили двое местных жителей, были повреждены 12 частных домов и магазин.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 20 августа российские оккупационные войска атаковали село Казацкое в Херсонской области. Военные преступники попали из танка прямо в жилой дом, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

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