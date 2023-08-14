Оккупанты ночью ударили по жилым кварталам Херсона: есть раненые

Ночью 14 августа российские войска продолжили терроризировать жителей Херсона. Враг обстреливал жилые кварталы города из артиллерии.

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В результате военных преступлений ранения получили мирные жители. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около двух часов ночи российские террористы ударили по жилым кварталам Херсона. Тяжелые ранения получили двое мужчин 48 и 44 лет.

Также была ранена 85-летняя женщина. У нее диагностировали травмы средней степени тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы. Также в ОВА сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 83 обстрела, выпустив 399 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда. Террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Целью враг стало здание медицинской лаборатории, складские помещения в Херсоне, здание магазина в Херсонском районе, территория и здание медицинского учреждения в Бериславе.

Напомним, российские оккупационные войска днем 13 августа обстреляли населенные пункты Херсонской области с реактивных систем залпового огня. Они ударили по Станиславу и Широкой Балке.

Ранее сообщалось, что террористы убили 12-летнего мальчика во время обстрела села Широкая Балка в Херсонской области. Сначала ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, но от полученных травм он скончался.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. Вследствие атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

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