Оккупанты ночью обстреляли Велетенское на Херсонщине: 28-летний мужчина в реанимации
Российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. Вследствие атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, удар был нанесен около 04:30.
У раненого диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей.
Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего, сообщили в ОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 12 августа войска РФ совершили несколько обстрелов Херсонщины, вследствие чего пострадали несколько мирных жителей.
– Накануне оккупанты ударили авиабомбой по Орехову на Запорожье. Вследствие атаки погиб 31-летний капитан полиции.
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