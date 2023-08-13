Оккупанты ночью обстреляли Велетенское на Херсонщине: 28-летний мужчина в реанимации

Российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. Вследствие атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, удар был нанесен около 04:30.

У раненого диагностировали ожоги 70% тела – лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей.

Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего, сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 августа войска РФ совершили несколько обстрелов Херсонщины, вследствие чего пострадали несколько мирных жителей.

– Накануне оккупанты ударили авиабомбой по Орехову на Запорожье. Вследствие атаки погиб 31-летний капитан полиции.

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