В Херсонской области из-за российских обстрелов снова пострадали мирные жители: фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области. В результате очередных вражеских обстрелов пострадали мирные жители.

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В течение 12 августа террористы совершили несколько обстрелов населенных пунктов Херсонщины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около трех часов ночи российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. С места происшествия госпитализировали мужчину с ушибом головы.

Утром террористы продолжили обстрел Херсонщины. Около 10:20 утра в одном из населенных пунктов Бериславского района оккупационная армия РФ с дрона сбросила взрывные снаряды. В результате военного преступления пострадали два местных жителя, им оказана медицинская помощь.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт, линии электропередач.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 12 августа российская армия террористов ударила управляемой авиабомбой по Орехову на Запорожье. В результате атаки погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности отделения № 2 Пологовского райотдела полиции капитан Иван Ищенко.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей.

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