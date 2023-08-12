Армия России ударила управляемой авиабомбой по Орехову: погиб 31-летний капитан полиции

Утром 12 августа российская армия террористов ударила управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожье. В результате атаки погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности отделения № 2 Пологовского райотдела полиции капитан Иван Ищенко.

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Еще 12 человек получили ранения, из которых четверо – правоохранители. Об очередном российском теракте сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Информацию о гибели капитана полиции прокомментировал также глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Он отметил, что правоохранитель выполнял свой долг, и как и его коллеги – был там, где нужен.

В Нацполиции выразили соболезнования родным и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненым.

"Склоняем головы в скорби. Сегодняшнее событие – очередное доказательство коварства врага. Но в то же время – достойного выполнения служебных обязанностей нашими полицейскими", – прокомментировал гибель полицейского глава Нацполиции Запорожской области Артем Кисько.

Напомним, также утром российские террористы обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла 73-летняя женщина. Повреждения получил жилой дом. Погибшая женщина находилась на улице недалеко от своего дома. На месте работают экстренные службы.

Во время воздушной тревоги 12 августа прогремели взрывы в Кривом Роге. Над местом прилета поднялся дым. Предварительно, оккупанты ударили по городу баллистическими ракетами. В местных пабликах начали появляться фото с поднимающимся в небо дымом после взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей;

– 11 августа, в селе Матвеевка Запорожской области провели в последний путь девушек-певиц Светлану Семейкину и Кристину Спицину, которых убила российская ракета во время обстрела областного центра 9 августа. Их как лучших подруг похоронили вместе на местном кладбище.

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