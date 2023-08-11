В Херсонской области оккупанты атаковали полицейских с помощью дрона: есть раненые

Утром 11 августа в Бериславе Херсонской области российские оккупанты атаковали с беспилотника украинских полицейских. Ранения получили двое правоохранителей.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"В Бериславе россияне атаковали полицейских с помощью дрона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из боеприпасов попал в крышу служебной машины, в результате чего двое полицейских получили ранения, их госпитализировали.

Напомним, что сегодня, 11 августа, российская армия с самого утра атакует Херсонщину. В результате действий военных преступников ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей региона.

В Бериславе оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи.

В Комышанах враг ударил по жилому дому. В результате этого обстрела ранения получили три женщины.

Кроме этого, утром пятницы войска РФ снова ударили по Херсону. В результате попадания в многоэтажку ранения получили двое жителей областного центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа, российские оккупанты атаковали Украину четырьмя "Кинжалами". В ряде регионов раздались взрывы. Об этом сообщили в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Известно, что в Киеве зафиксировали падение обломков сбитой ракеты. В частности, в Оболонском районе столицы на территории детской больницы, а еще на открытой местности дачного кооператива и улицы Богатырской (здесь была повреждена крыша частного дома) – без пострадавших.

Позже в Ивано-Франковской ОВА заявили о прилете по жилому дому в Коломыйском районе. Ракета попала во двор дома, где проживала семья с тремя детьми. В результате террористической атаки погиб 8-летний мальчик. Также есть раненые.

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