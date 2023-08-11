Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, есть прилет в гражданский объект: погиб 8-летний мальчик. Фото
Российская оккупационная армия утром 11 августа ударила ракетой по Прикарпатью, есть попадание по гражданскому объекту. Вследствие террористической атаки погиб ребенок.
Также есть раненые. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА (ОВА) Светлана Онищук в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Она рассказала, что ребенок был доставлен в критическом состоянии в больницу, однако там ничем не смогли помочь.
"Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнование родным!" – написала Онищук.
Она призвала всех украинцев не игнорировать сирены, потому что во время войны безопасного места нет нигде. "Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!" – попросила руководительница Ивано-Франковской ОВА.
Офис генерального прокурора сообщил, что умер мальчик, ему было всего восемь лет.
По данным следствия, 11 августа 2023 года около 10:00 российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.
"Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми … Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение", – рассказали детали в ОГПУ.
Напомним, что в 09:59 пятницы, 11 августа, Воздушные силы ВС Украины предупредили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ). Оккупанты устроили атаку с применением ракет "Кинжал".
По всей стране объявили воздушную тревогу, вслед за этим на Киевщине, Хмельнитчине, Виннитчине и на Прикарпатье раздались взрывы.
Как ранее писал OBOZREVATEL, ВС РФ утром 11 августа обстреляли Херсон и населенные пункты области. В результате действий военных преступников ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей региона.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!