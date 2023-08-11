Оккупанты нанесли удар по Прикарпатью, есть прилет в гражданский объект: погиб 8-летний мальчик. Фото

Российская оккупационная армия утром 11 августа ударила ракетой по Прикарпатью, есть попадание по гражданскому объекту. Вследствие террористической атаки погиб ребенок.

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Также есть раненые. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА (ОВА) Светлана Онищук в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она рассказала, что ребенок был доставлен в критическом состоянии в больницу, однако там ничем не смогли помочь.

"Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнование родным!" – написала Онищук.

Она призвала всех украинцев не игнорировать сирены, потому что во время войны безопасного места нет нигде. "Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!" – попросила руководительница Ивано-Франковской ОВА.

Офис генерального прокурора сообщил, что умер мальчик, ему было всего восемь лет.

По данным следствия, 11 августа 2023 года около 10:00 российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

"Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми … Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение", – рассказали детали в ОГПУ.

Напомним, что в 09:59 пятницы, 11 августа, Воздушные силы ВС Украины предупредили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ). Оккупанты устроили атаку с применением ракет "Кинжал".

По всей стране объявили воздушную тревогу, вслед за этим на Киевщине, Хмельнитчине, Виннитчине и на Прикарпатье раздались взрывы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ВС РФ утром 11 августа обстреляли Херсон и населенные пункты области. В результате действий военных преступников ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей региона.

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