Оккупанты ударом по Прикарпатью убили 8-летнего мальчика: ракета попала по территории дома семьи. Фото
Российские оккупанты ударили по жилому дому в Коломыйском районе Ивано-Франковской области. Вследствие атаки погиб 8-летний мальчик.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, 11 августа около 10 часов армия России обстреляла аэробалистическими ракетами инфраструктуру Прикарпатья. Ракета прилетела на территорию частного дома, где проживала семья с тремя детьми.
"Вследствие обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные относительно других пострадавших уточняются", – рассказали в Офисе генпрокурора.
В свою очередь руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что пострадавшего ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Кроме того, взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.
На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.
Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Утром 11 августа РФ устроила массированную атаку "Кинжалами" по Украине. Взрывы прогремели в Киеве, а также в Хмельницкой и Винницкой областях, власти заявили о работе ПВО.
– Все ракеты, летевшие на столицу Украины, были сбиты. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил, что враг целился по монументу "Родина-мать".
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