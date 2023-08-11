Оккупанты утром ударили по Херсону и области: попали по домам, есть раненые. Фото

Российские оккупационные войска утром 11 августа обстреляли Херсон и населенные пункты области. В результате действий военных преступников ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей региона.

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Под поражением оказались жилые дома и центр выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Армия РФ с самого утра атакует Херсонщину. Около 04:00 в Комишанах враг ударил по жилому дому", – отметили в ведомстве.

В результате этого обстрела ранения получили женщины 50, 65 и 84 лет. Каретой скорой их госпитализировали, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

В 08:00 оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе.

Кроме этого, утром в пятницу войска РФ снова ударили по Херсону. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, в результате попадания в многоэтажку ранения получили двое жителей облцентра – женщина и 44-летний мужчина.

"В городе Берислав обстрел произошел из БПЛА – ранен мужчина", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа войска РФ с артиллерии обстреляли детский сад в Херсоне. Ранения получил 75-летний слесарь.

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