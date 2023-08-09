Оккупанты из артиллерии обстреляли детсад в Херсоне: есть раненый

Российские войска 9 августа снова обстреляли Херсон. Под артиллерийским огнем врага оказался один из детских садов города.

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Ранен 75-летний слесарь, ему оказывают помощь. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"Российская артиллерия накрыла огнем детсад в Херсоне. В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 августа оккупанты обстреляли Днепропетровщину. В результате обстрела погиб 18-летний парень, еще три человека пострадали.

Также сообщалось, что захватчики из танков обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине. Получили ранения два человека, они госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.