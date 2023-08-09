Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину: погиб 18-летний парень, еще три человека пострадали. Фото

Оккупанты в течение ночи 9 августа трижды обстреляли Днепропетровщину. В частности, удары тяжелой артиллерии были направлены на Никополь и Марганецкую общину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. В результате обстрелов армии страны-агрессора погиб 18-летний юноша.

Также в результате вражеских ударов пострадали три человека, которые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

"С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую общину.

Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения", – сообщает Лисак.

Также в результате обстрелов была повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто и несколько линий электропередач.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Наши защитники отразили атаки противника на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области.

Также украинские военнослужащие рассказали, что контрнаступательная операция будет проходить длительное время. Им придется столкнуться на поле сражения с огромным количеством российской артиллерии и личного состава.

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