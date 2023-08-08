'Думали, что уже осенью мы будем в Крыму': украинские военные назвали главные сложности контрнаступления

Украинские военнослужащие рассказали, что контрнаступательная операция займет длительное время. Защитникам страны предстоит столкнуться на поле боя с огромным количеством российской артиллерии и личного состава.

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Также на временно оккупированных территориях бойцы ВСУ преодолевают обширные минные поля. Об этом военные рассказали в статье для The New York Times.

По словам командира одного из батальонов, участвующих в контрнаступлении, многие ожидали, что уже осенью украинские защитники зайдут в Крым. Но на самом деле каждый метр отвоеванной территории стоит бойцам огромных усилий и времени.

"Мы должны сделать это быстро. Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр линии деревьев очень сложен. Это не спринт. Это марафон", – сказал командир батальона Александр.

Пока украинские военнослужащие проходили обучение и ждали поступления техники и вооружения от партнеров, российская оккупационная армия месяцами строила эшелонированную оборону. Войска РФ установили обширные минные поля, которые приходится преодолевать украинским военным.

Также бойцы ВСУ отмечают, что у российских оккупантов было преимущество в виде большего количества артиллерийского оружия и численности войск.

"Наши командиры очень взвешенно подходят к делу. Нельзя недооценивать врага. Враг силен и хитер. Так что это контрнаступление требует постоянной подготовки", – сказал заместитель командира бригады подполковник, использующий позывной "Консул".

Военные отметили, что изначально было ошибкой думать, что контрнаступление будет быстрым и легким. При этом бойцы ВСУ добавили, что когда командование найдет слабое место, через которое защитники смогут прорваться, они это сделают.

"Понемногу мы найдем место, где шов разойдется. Вода прорезает камень, и мы будем делать то же самое, шаг за шагом. Сначала это небольшой ручей, а потом он превращается в реку", – отметил украинский военный.

Напомним, заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может принести положительные результаты к началу зимы 2023 года. Линия обороны оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что продвижение ВСУ идет, но сообщается о нем дозировано. Так она ответила на вопрос о ситуации на юге после прорыва защитниками линии обороны.

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