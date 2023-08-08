'Продвижение идет, сообщается о нем дозировано': Гуменюк рассказала о ситуации на юге после прорыва ВСУ линии обороны врага

Вооруженным силам Украины удается развить успехи после прорыва первой линии обороны оккупантов на отдельных участках юга. Но информация о продвижении гражданским украинцам подается дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Видео дня

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она подчеркнула, что освобождение территорий – это работа достаточно сложная и для военных.

Нынешние контрнаступательные действия ВСУ на южной линии фронта Гуменюк назвала только первым этапом, когда прорывается линия обороны. После украинским подразделениям нужно закрепиться на тех участках и создать безопасность для побратимов, которые совершили тот прорыв.

"Поэтому здесь новости могут быть немного замедленные", – пояснила представитель ОК "Юг", отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны врага на отдельных участках.

В то же время она еще раз подчеркнула, что нужно помнить: за этим стоит большая и тяжелая работа защитников.

"Продвижение идет, но сообщается о нем дозированно, чтобы сохранить их жизни", – подчеркнула она.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 8 августа, защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что накануне Силы обороны продвинулись вперед на Таврическом направлении фронта, ликвидировав 46 оккупантов и 28 единиц техники врага.

В то время как самым горячим направлением фронта сейчас является Купянский – на востоке страны, где оккупанты пытаются вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги контрнаступления ВСУ за прошедшую неделю, отметив, что на юге защитники одержали тактические успехи под Работино. По ее словам, на востоке по украинским войскам враг выпустил около 500 тысяч боеприпасов и пытался наступать на Донетчине, Луганщине и Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!