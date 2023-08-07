"Враг пытался пробить нашу оборону": Маляр назвала направление фронта, где идут самые ожесточенные бои. Карта

Российские оккупационные войска выбрали восточную линию фронта основным направлением для себя на этом этапе войны. Самым горячим направлением является Купянский.

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"Враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции. У них такой план. Они хотят на Харьковщине возвращать те территории, которые потеряли", – сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телемарафоне "Єдині новини" утром в понедельник, 7 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она заявила, что ожесточенные бои велись на указанном участке фронта всю прошлую неделю.

"Враг пытался пробить нашу оборону. Врагу этого не удалось. Но противостояние было очень жестким", – рассказала представительница МО.

Что касается Лиманского направления, то бои точились в районе Серебрянского леса. "И бесконечные штурмы были, собственно, всю прошлую неделю. И если говорить об общей тенденции, то враг ощутимо на востоке увеличил количество обстрелов", – сообщила Маляр.

По ее словам, если в позапрошлую неделю количество обстрелов со стороны оккупантов было примерно 8 тысяч, то в прошлую неделю – уже 9 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о 50 боестолкновениях с оккупантами за 6 августа. Наши защитники отбили атаки противника в районе Работино и Авдеевки. Также Силы обороны сдерживают российских захватчиков на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

– Более детально о ситуации на фронте можно почитать в официальной сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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