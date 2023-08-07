Оккупанты вели наступление возле Роботино, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Силы обороны Украины 6 августа сошлись в 50 боевых столкновениях с оккупантами, отбив их наступательные действия в районе Роботино и атаки возле Авдеевки. Также защитники сдерживают врага на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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Захватчики продолжают нести большие потери, которые всеми способами пытаются скрыть. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 августа – 530-е сутки полномасштабной войны.

Накануне враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в том числе Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка – Сумской; Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки оккупантов в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Агресор ударил из авиации по этому селу и Подолах. Из артиллерии и минометов обстрелял более 10 населенных пунктов, в частности Фиголовку, Двуречную, Кондрашовку, Кучеривку, Купянск и Кисловку.

На Лиманском направлении войска РФ нанесли авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Спорного, Раздолевки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестово и Раздолевка.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают оккупантов северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка и Северное Донецкой области.

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