Враг был озадачен: появилась наиболее полная хронология освобождения Змеиного. Видео
Украинский еженедельник "Военный курьер" подробно воспроизвел хронологию многодневной операции ВСУ по освобождению острова Змеиного. Шокированные оккупанты после тяжелых потерь были вынуждены покинуть его 30 июня 2022 года.
Видео с хронологией освобождения острова было создано в рамках проекта "Карты войны" при поддержке Центра исследований военной истории ВСУ. Как говорится в сюжете, Змеиный, расположенный в 35 км от побережья к востоку от дельты Дуная и в 120 км от Одессы, – небольшой по площади, что не позволяет размещать там большое количество военных и вооружения (ролик размещен внизу новости).
В то же время, размещение на его территории систем ПВО, ракетной артиллерии, средств радиоэлектронной разведки и радиолокационной борьбы позволяет контролировать значительную часть северо-западной акватории Черного моря.
В момент полномасштабного вторжения на Змеином размещалось 80 военнослужащих. Систем ПВО и береговой артиллерии на острове не было. В распоряжении защитников было радиолокационное оборудование и легкое вооружение.
24 февраля в 9 утра к Змеиному подошел российский патрульный корабль "Василий Быков", впоследствии к нему присоединился флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Суда открыли огонь по защитникам Змеиного, а вражеские истребители Су-27 и Су-34 стали сбрасывать бомбы. ПВО крейсера "Москва" не подпускало авиацию ВСУ.
Закончив равнять позиции украинских военных с землей, враг высадил десант на Змеином, захватив таким образом остров. Защитники Змеиного попали в плен.
После захвата острова оккупанты стали превращать его в логистическую базу для проведения десантной операции в Одесской и Николаевской областях, разместив там подразделения радиоэлектронной разведки и ПВО. Однако все попытки агрессоры были успешно отбиты Вооруженными силами Украины.
"Сделав невозможными попытки россиян осуществить десант в Одесской и Николаевской областях, украинское командование начало разрабатывать план освобождения Змеиного. Главной преградой на пути к деоккупации острова был ракетный крейсер "Москва" – основа системы российского контроля на северо-западной акватории Черного моря", – говорится в сюжете.
13 апреля "Москва" пошла ко дну вместе с 360 оккупантами. Это позволило перейти к следующему этапу операции. 26 апреля ударом "Байрактара" украинские военные уничтожили пункт управления и ЗРК "Стрела-10", а 30 апреля "Байракторы" повторно отработали по острову – оккупанты потеряли три зенитных установки "ЗУ-23-2", еще один ЗРК "Стрела-10" и машины связи. Вместе с техникой погибли 42 захватчика.
А 2 мая после налета "Байракторов" на дно пошли два вражеских десантно-штурмовых судна "Раптор", которые поставляли ресурсы оккупантам на Змеиный.
Первая попытка деоккупации острова состоялась еще 7 мая 2022, однако тогда не удалось полностью подавить ПВО противника. В тот день два украинских "Су-27" отработали по позициям окупантов на острове.
На следующий день началась десантная операция под руководством ГУР Министерства обороны Украины и с участием спецподразделения СБУ "Альфа". Уничтожать врага вылетели четыре вертолета "Ми-8" и четыре "Ми-24". На воде их поддержали три малых артиллерийских корабля "Гюрза-М". Несмотря на нанесение врагу потерь, операция не принесла ожидаемых результатов, поэтому ВСУ сконцентрировались на методическом истреблении оккупантов и их логистики с помощью "Байрактаров".
В последующие дни мая противник потерял на Змеином катер "Серна" вместе с ЗРК "Тор-М2", еще два "Раптора", вертолет "Ми-8" вместе и десантом, судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", "Спасатель Василий Бех" и другую технику.
По вражеским целям стала отрабатывать украинская артиллерия, в том числе единственный экземпляр украинской 155-мм САУ 2С22 "Богдана", французская САУ CAESAR, установки РСЗО "Ураган" и "Верба", которые были перевезены в ближайшую к острову точку побережья.
"Операция по развертыванию САУ в плавнях дельты Дуная имела решающее значение в разгроме оккупантов на Змеином. Российский континент был буквально поражен таким ходом ВСУ. 27 июня в ходе десяти точных артиллерийских ударов оккупантам пришлось попрощаться с одним "Панцирем С1". Осуществленные обстрелы имели столь сокрушительный результат, что агрессор почему-то перестал подходить к острову с моря. 30 июня после ряда ударов аргументы в пользу пребывания на острове у РФ закончилось, остатки оккупантов дали стрекача со Змеиного", – рассказали в сюжете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Один из разработчиков операции на Змеином капитан ВСУ Мирослав Гай показал, как наши воины выбивали оккупантов с острова. По врагу успешно отработала украинская САУ "Богдана".
– По словам Гая, спецоперация ВСУ шокировала оккупантов. В результате они вынуждены были сделать еще один "жест доброй воли".
– Президент Владимир Зеленский на 500-й день полномасштабной войны приехал на Змеиный, откуда поблагодарил воинов за борьбу с врагом.
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