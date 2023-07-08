Зеленский приехал на остров Змеиный на 500-й день полномасштабной войны и поблагодарил воинов за борьбу с врагом. Видео

В субботу, 8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, который стал символом несокрушимости нашего народа. Глава государства выразил благодарность всем, кто стоял на его защите, а также почтил память героев, отдавших свою жизнь в одной из важнейших битв за время полномасштабной войны.

Видео дня

Соответствующее видео президент опубликовал в Telegram. Он подчеркнул, что Змеиный – свободный остров свободной Украины. И, несмотря на то, что это лишь небольшой лоскуток суши в Черном море, он является доказательством того, что наше государство вернет себе все свои территории, убежден лидер государства.

"Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны", – отметил Зеленский.

Новость дополняется...