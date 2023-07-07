'Под водой мы видели останки оккупантов': водолаз ССО рассказал детали спецоперации по освобождению Змеиного. Видео

Ровно год назад, 7 июля, боевые пловцы из 73 морского центра специальных операций ССО Украины подошли к острову Змеиный на подводных носителях. Участник этих событий на Змеином, водолаз-разведчик Сергей, в эксклюзивном интервью рассказал о подготовке и ходе событий спецоперации по освобождению острова.

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Интервью с военным выложили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Так, защитник рассказал, что во время подготовки к штурму военные просчитали все варианты событий и продумали, как будут на это реагировать.

"Наши задачи менялись в соответствии с обстоятельствами. Мы готовились именно к штурму и зачистке. К тому времени на острове находилось до 60 военнослужащих РФ и, соответственно, мы планировали высадку и уничтожение их. В процессе подготовки и после того, как мы выдвинулись в район ждать приказа о выходе на остров, ситуация менялась. Мы на ходу вносили коррективы в план, меняли плавсредства, меняли количество личного состава, которое привлекалось к этому заданию. Уже когда нам поставили задачу на высадку, была информация, что россияне покинули остров, но мы готовились к тому, что будем штурмовать", – отметил водолаз-разведчик.

В ночь на 7 июля боевые пловцы из 73 морского центра добрались до острова Змеиный на подводных носителях. Водолазы использовали специальное оборудование для осмотра прибрежной зоны и обнаружения противолодочных и противодесантных мин.

После установления прохода для основной группы лодок военным дали сигнал о продолжении операции. Инженерная группа расчищала проход от минных заграждений и ловушек для остальных.

После этого группа приступила к выполнению задач, включая осмотр местности и сбор данных о технике, вооружении и материально-технических средствах противника, которые оккупанты оставили на острове Змеиный.

Защитники установили украинские флаги в разных частях острова, а также флаг 73 центра специального назначения ССО Украины.

"Были моменты, когда мы шли под водой, уже у самого берега мы видели останки россиян, которых морские жители доедали", – рассказал военный.

Реакция россиян на эти события, как отметил военный, была ожидаемой: оккупанты стали наносить удар по острову, подняли авиацию и подключили свои корабли.

"Я хочу значительно снизить потенциал российского флота", – сказал в конце интервью военный.

Напомним, что в решающая операция по освобождению острова Змеиный в 2022 году была разделена на несколько ключевых этапов и содержала эпизоды, неизвестные широкой общественности. Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины принимал непосредственное участие в деоккупации и раскрыл основные детали.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Буданов рассказал, что перед освобождением Змеиного российские оккупанты так убегали оттуда, что забыли не только личные, но и стратегически важные вещи и бумаги. В частности, они оставили много оружия, военного оборудования и ценных для военной разведки документов.

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