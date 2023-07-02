'Буданов дал задание поставить самое большее знамя в сторону Крыма': командир о неизвестных эпизодах деоккупации Змеиного

Решающая операция по освобождению острова Змеиный в 2022 году была разделена на несколько ключевых этапов и содержала в себе эпизоды, не известные широкой общественности. Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом "Тимур" принимал непосредственное участие в деоккупации и теперь раскрыл основные из них.

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"На первом этапе была артподготовка, на втором привлекли авиацию. Стояла задача установить государственный флаг Украины на вертолетной площадке. Мы установили", – поделился он. Интервью с украинским защитником опубликовала журналистка Рамина Эсхакзай на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Затем, по словам "Тимура", перед бойцами встала новая задача – доразведка прибрежной зоны и разминирование территории. И с этой задачей парни из ВСУ и ГУР справились на отлично, благодаря чему смогли перейти к заключительному, четвертому, этапу.

"Тогда мы взяли остров под полный контроль. Вражеский триколор был спущен, а наш флаг поднят на официальном флагштоке", – вспоминает защитник.

Украинский воин поделился эмоциями и переживаниями, которые сопровождали его на всех этапах борьбы за Змеиный. Он заверил, что сотрудники ГУР МО Украины могут преодолеть свои страхи в ответственный для службы момент.

"У нас есть осторожность. У нас есть планировка. Поэтому ни у командного состава, ни у моих побратимов, которые со мной служат, чувства страха нет", – подытожил "Тимур" свой рассказ.

Напомним, что в прошлом году в течение всего июня вокруг острова Змеиный велись ожесточенные бои с захватчиками. Уже 30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Залужный сообщил, что оккупанты под давлением Сил обороны покинули остров. Враг, в свою очередь, поражение на Змеином назвал "жестом доброй воли".

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов рассказал, что перед освобождением Змеиного российские оккупанты уносили оттуда ноги, позабыв не только личные, но и стратегически важные вещи и бумаги. В частности, они побросали много оружия, военного оборудования и ценных для военной разведки документов.

"Многие редкие платы, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с элементов техники ПВО. Мы забрали пульты управления комплексами БПЛА, очень много систем связи разных типов и оружия", – вспоминает глава ГУР.

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