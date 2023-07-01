Убегали в панике и хаосе: Буданов рассказал, какие ценности россияне оставили на Змеином. Видео

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что перед освобождением острова Змеиный в 2022 году российские оккупанты уносили оттуда ноги, позабыв не только личные, но и стратегически важные вещи и бумаги. В частности, они побросали много оружия, военного оборудования и ценных для военной разведки документов.

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Таким интересным фактом он поделился в интервью Рамине Эсхакзай на ее YouTube-канале. Документация подразделений противовоздушной обороны, в том числе техническая документация оказала существенную помощь нашей армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Многие редкие платы, которые мы ищем по всему миру, нам удалось снять с элементов техники ПВО. Мы забрали пульты управления комплексами БПЛА, очень много систем связи разных типов и оружия", – подчеркнул Буданов.

Глава ГУР также указал на несколько этапов освобождения Змеиного. Это была непростая задача и готовиться к ней наши военные начали еще в середине марта прошлого года.

"Россияне действовали достаточно профессионально, что помешало нам сначала выбить их полностью из всей части острова. В момент высадки наши контролировали около 50% острова, а 50% они. Были проблемы с ранеными у них и у нас. Они вызвали вертолеты. Наши уходили с ранеными", – вспоминает он.

Напомним, что президент Зеленский назвал поименно героев, погибших в боях за него. Гарант заявил, что это фундаментальная оборонная задача: обеспечить безопасность Змеиному, то есть, значительной части Черноморской акватории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Буданов назвал важность освобождения Змеиного. Остров имеет стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении торговых путей.

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