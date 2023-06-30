Зеленский назвал поименно Героев, погибших в боях за Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский в первую годовщину освобождения острова Змеиный назвал поименно Героев, погибших в боях за него. Гарант заявил, что это фундаментальная оборонная задача: обеспечить безопасность Змеиному, то есть, значительной части Черноморской акватории.

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Об этом глава государства заявил во время своего традиционного вечернего обращения 30 июня. Он поблагодарил всех, кто освободил остров (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я благодарен всем, кто освободил Змеиный! ГУР вместе с другими составными частями сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейская авиация Командование Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и наши крепкие пограничники. Спасибо!" – сказал глава государства.

Он отметил, что украинцы всегда будут помнить героев, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы.

"Из тех, чьи имена сейчас можно назвать... Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат. Бойцы "Альфы" СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор. Воины ВМС: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант. Вечная память! Вечная память и слава всем, кто отдает свою жизнь, чтобы жила наша прекрасная Украина!" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в годовщину освобождения от российских оккупантов острова Змеиный обратился к нации. Он заявил, что украинцы сильнее, чем кто-либо думает.