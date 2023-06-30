"Мы их дожали": Буданов объяснил исключительную важность освобождения Змеиного и раскрыл детали операции
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в пятницу, 30 июня, в годовщину освобождения Змеиного от оккупантов объяснил, почему этот остров настолько важен. Он имеет стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении торговых путей.
Тот, кто контролирует остров Змеиный, контролирует всю торговлю в регионе, ведь мимо него должны проходить все корабли. Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Пока мы не освободили силовым путем остров Змеиный, любое движение торгового флота отсутствовало. Как только мы его освободили, все у нас снова начало работать. С ограничениями, проблемами, но начало работать", – отметил он.
Буданов рассказал, что операцию по увольнению Змеиного начали планировать в середине марта 2022 года.
Участие в ней приняли подразделения ГУР и спецподразделение СБУ "Альфа". Они использовали вспомогательные суда Военно-морских сил ВСУ и вертолеты армейской авиации. Также были задействованы подразделения Воздушных сил, которые наносили удары по острову перед высадкой первой волны нашего десанта.
"Мы работали с картами, с космическими снимками, были задействованы подразделения нашей радиоэлектронной разведки, подразделения беспилотной летательной авиации для постоянного мониторинга и контроля", – рассказал Буданов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, как происходило освобождение Змеиного. В течение июня вокруг острова шли ожесточенные бои.
– Президент Украины Владимир Зеленский в первую годовщину освобождения острова Змеиный назвал поименно Героев, погибших в боях за него.
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