ВСУ год назад освободили от оккупантов остров Змеиный, сорвав планы врага: как все было. Фото и видео

Год назад, 30 июня 2022 года, Силы безопасности и обороны Украины освободили от российской оккупационной армии остров Змеиный. Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный стало знаменательным событием в истории нашего государства и армии.

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Деокупация Змеиного сорвала дерзкие планы агрессора лишить Украину статуса морского государства. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ГУР отметили, что российские оккупанты самоуверенно считали, будто их черноморский флот – "железная рука, ухватившая и держащая божью бороду". Однако украинские воины развенчали все надежды врага и вернули остров под свой контроль.

"Свободный Змеиный – залог спокойствия в западной части Черного моря, гарантия морской логистики, которая является элементом экономической стабильности в Украине и продовольственной безопасности в мире. Свободный Змеиный – символ тяжелой, но победы. Так будет и со всеми остальными временно оккупированными украинскими землями", – заявили в украинской разведке.

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, к острову Змеиный подошли российские корабли и призвали украинских военных сложить оружие и отдать им остров. Именно тогда защитники Украины произнесли легендарную фразу "русский военный корабль – иди на**й".

При поддержке авиации российские оккупанты атаковали остров Змеиный ракетным крейсером "Москва" и корветом "Василий Быков". В результате Змеиный был захвачен, а его инфраструктура уничтожена.

13 апреля украинский ракетный комплекс "Нептун" нанес удар по ракетному крейсеру "Москва". В результате российская армия потеряла свой флагманский корабль черноморского флота.

Еще спустя несколько недель в водах вблизи Змеиного ВСУ уничтожили два российских катера типа "Раптор". На самом острове ударный беспилотный комплекс Bayraktar ликвидировал российскую ПВО.

В течение июня вокруг острова шли ожесточенные бои. 17 июня во время транспортировки на Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава Черноморского флота РФ Силы обороны Юга Украины уничтожили новый, российский крупнотоннажный буксир "Василий Бех".

Уже 30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты под натиском украинских военных покинули остров. Враг в свою очередь поражение на Змеином назвал "жестом доброй воли".

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно никакое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили.

Ранее в сети появились свежие фото с острова Змеиный, освобожденного от российских оккупационных войск. На кадрах видны разрушенные здания и уничтоженная вражеская техника.