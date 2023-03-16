Без восстановления контроля над островом Змеиный россияне просто экономически бы нас уничтожили, – Буданов

Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно никакое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили.

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Об этом рассказал генерал-майор Кирилл Буданов в документальном фильме "Море. Битва за остров Змеиный" документальной трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Он был продемонстрирован в среду, 15 марта, в эфире национального телемарафона "Єдині новини #UA Разом" и размещен на Youtube-канале ГУР МО.

"Это очень важная была операция для Украины, потому что без взятия, точнее, возвращения контроля над островом Змеиный было невозможно, я хочу еще раз подчеркнуть, абсолютно невозможно любое судоходство из портов Украины. Если вы посмотрите хронологию, то увидите, что как только мы освободили остров Змеиный, совсем скоро судоходство возобновилось. Так что без контроля над этим островом россияне просто экономически бы нас уничтожили", – рассказал генерал-майор Кирилл Буданов.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный, – все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это морской компонент. Что касается воздушного компонента – это знаменитые наши "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области, и впервые их Украина применяла по-боевому по морским целям", – рассказал в фильме командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

В фильме были впервые продемонстрированы эксклюзивные кадры полета, десантирование с вертолетов и боевые действия на острове, которые провели 8 мая 2022 года группы спецназначения ГУР МО и "Альфа" СБУ. Об этом рассказали офицеры – непосредственные участники этой сложнейшей операции.

"Когда мы выполняли полет до Змеиного, это было 37 км из ближайшей точки, но это была открытая водная поверхность. Вертолет, при условии отсутствия ветра, слышен километров за 8-10. То есть нас раньше времени услышат и раньше времени увидят. Нас увидят и услышат на расстоянии большем, чем мы сможем нанести огневое поражение по острову. И это было самое сложное, потому что восемь наших вертолетов как на ладони просто…" – рассказал Евгений Соловьев, командир экипажа вертолета армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, Герой Украины.

Командир подразделения спецназначения ГУР МО, позывной "Шаман", подчеркивает: то, что они сделали, преследовало еще одну очень важную цель. Противник реально этого не ожидал.

"Было несколько попыток высадки, и противник плюс-минус понимал, что мы хотим это сделать, но сама высадка и атака – это для противника было прямо потрясением, они не то что этого не ожидали, мы еще и там порядочно их убили. … Самое сложное – принятие решения. Я это называю "договориться с самим собой". Если уж ты с собой договорился разными видами аргументов... На тот период аргументов было минимум. Все понимали, что это сложная операция, но никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось того, кто сказал бы "нет". И все", – рассказал "Шаман".

Об отчаянном сопротивлении, которое оказывали российские оккупанты на острове украинским бойцам, в фильме рассказал командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР МО с позывным "Скин".

"Сооружений было много. Им было где прятаться, они очень быстро двигались, не сидели на одном месте, постоянно меняли позиции, готовились к обороне. Это был их остров, на котором они бывали не раз. Я вам скажу, это довольно эпичная битва была… Островом овладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе… Его просто стерли с лица земли. Они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек, всего остального – их там просто умножили на ноль, и все. И они сделали жест доброй воли, скажем так", – отметил командир с позывным "Скин".

Все восемь вертолетов, которые вылетали на Змеиный, наносили огневое поражение ракетами и высаживали группы спецназовцев на остров, вернулись на базы невредимыми. Но у берегов Одесщины в устье Дуная российский истребитель Су-30 сбил морской вертолет Ми-14, в котором, в частности, погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.