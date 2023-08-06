Буданов оценил темпы контрнаступления ВСУ и ответил, могут ли Украину заставить остановить огонь

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал успешность украинского контрнаступления. По его словам, оно идет сложно из-за мощных оборонительных рубежей оккупантов, но украинские войска будут двигаться дальше.

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Соответствующее заявление Буданов озвучил в интервью болгарскому изданию bTV, опубликованном 5 августа. В частности, на вопрос, как он оценивает наступательные операции Вооруженных сил Украины, начальник ГУР отметил, что оккупанты на захваченных территориях успели воздвигнуть мощные оборонительные сооружения.

"Сложно (о ходе контрнаступления. – Ред.), не скрою, но это вполне понятно, потому что Россия в то время строила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном посты обороны. Самое главное, чтобы наступление не прекращалось, а продолжалось. На мой взгляд, на Бахмутской линии чуть быстрее, чем на юге, но время покажет", – сказал он.

Буданов также утвердительно ответил на вопрос, смогут ли ВСУ сохранить деоккупированные территории:

"Можем ли мы сохранить уже отвоеванную территорию – да, можем, и будем двигаться дальше".

На вопрос, когда, по его мнению, закончится война, начальник ГУР сказал: "Интересный вопрос. Лично мы надеемся, что это будет быстро, но так как мы недавно коснулись вопроса религии (пресечения влияния РПЦ. – Ред.), то ответ знает только Бог".

Кроме того, Буданов прокомментировал статью Die Welt о том, что Запад якобы заставит Украину прекратить огонь и пойти на переговоры с РФ.

"При желании можно предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых число жертв в нашей стране значительно возрастет, как и проблемы. То есть меньше боеприпасов, меньше поддержка экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей", – сказал он.

По словам Буданов, тем, кто продвигает такие нарративы, стоит задуматься о последствиях:

"Людям, которые пытаются подпитывать подобные нарративы, прежде всего через СМИ, следует также немного подумать о том, что будет, если Украина по каким-то причинам не сможет вернуть свои границы. Как это повлияет на страны этих заговорщиков?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Несколько дней назад Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро зайдут в Крым.

– Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что война – это не спортивные соревнования, в ней главное не скорость, а достижение цели с наименьшими потерями. Именно поэтому контрнаступление пока не идет так быстро, как, возможно, ожидали на Западе.

– Командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега рассказал, что для наращивания возможностей ВСУ и преодоления минно-взрывных заграждений врага на юге сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Они получили от около 100 единиц спецтехники, необходимой для пробивания проходов.

– В Минобороны Украины заявили, что враг отчаянно пытается остановить контрнаступление ВСУ. Больше всего усилий в наступательных операциях оккупанты прилагают на востоке.

– The New York Times написала, что бригады ВСУ, проходившие обучение на Западе, перестали опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Командование вернулось к той, которую украинские военные знают "лучше всего".

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