Оккупанты отчаянно пытаются остановить контрнаступление ВСУ: в Минобороны рассказали о самых горячих участках фронта

Командование армии Российской Федерации считает, что если достигнет успехов в наступлении на востоке Украины, то сможет переломить ситуацию на фронте. Оккупанты отчаянно пытаются остановить украинское контрнаступление.

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Об этом на своем канале в Telegram в пятницу, 4 августа, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она кратко рассказала об обстановке на передовой.

Восток Украины

Именно на восточном участке фронта оккупанты прилагают больше всего усилий в наступательных операциях.

Украинские воины 3 и 4 июля продолжали отбивать вражеские атаки на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях. "Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои", – написала Маляр.

Она заявила, что целью ВС РФ является оттягивание украинских сил на эти направления и прорыв обороны.

Кроме того, под Купянском враг поставил своей целью возвращение территорий, утраченных осенью прошлого года.

Непростая ситуация и в районе Бахмута. На южном фланге значительная территория заминирована российскими захватчиками, наши войска под плотным огнем противника постепенно продолжают движение вперед. На северном фланге атакуют оккупанты, а наши воны отбивают атаки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВС РФ тоже пытаются наступать, но защитники Украины мешают планам агрессора.

Юг Украины

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Враг оказывает безумное сопротивление", – отметила представительница МО.

Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал оптимистический прогнозы по боевым действиям до конца 2023 года. Он считает, что Силам обороны удастся освободить новые территории.

– В The New York Times заявили, что бригады Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в странах Запада, якобы отказались от американской тактики в ходе контрнаступления. Украинские воины сосредоточились на том, чтобы истощить российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности "вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем".

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