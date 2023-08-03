Полное освобождение материковой Украины, затем Крыма. Прогнозы Коваленко до конца 2023 года

Последние события на фронте показывают, что южный плацдарм стал одним из главных в ходе наступления Сил обороны Украины. Уже к октябрю они могут выйти к побережью Азовского моря, а к концу года к административной границе Крыма, таким образом освободив всю материковую часть нашей страны. Это окажет колоссальное влияние на дальнейшее развитие ситуации как на временно оккупированном полуострове, так и на Донбассе.

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На сегодня сложился определенный паритет сил украинской армии и российской оккупационной армии. По некоторым количественным показателям армия РФ превосходит нашу, но только не в качественном аспекте. Но главное все же не количество и не качество вооружения, сколько профессионализм военных. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

– Начальник Генштаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо заявил, что медленное наступление ВСУ связано с примерным паритетом украинской и российской оккупационной армией. По вашему мнению, почему сегодня, спустя столько месяцев военной помощи Запада Украине, до сих пор имеет место этот паритет? Когда он может пошатнуться?

– Паритет будет сохраняться еще долгое время. В количественном измерении в некоторых вопросах мы даже уступаем России. Но не в качественном. Например, если мы говорим об артиллерии, то у России намного больше артиллерии, чем у Украины.

Приведу один пример. Россия в течение месяца может снимать с консервации и хранения, восстанавливать и отправлять в зону боевых действий от 200 до 300 единиц артиллерии, буксируемой и самоходной, ствольной и реактивной. Сколько артиллерии мы в месяц получаем от наших международных партнеров? По 200-300 М777, САУ Panzerhaubitze 2000 и САУ Caesar? Нет. И в этом состоит количественным дисбаланс.

В свою очередь, качество нашей артиллерии превосходит качество российской, поэтому мы уничтожаем больше, дальше, точнее.

В целом же у России колоссальные запасы еще со времен Советского Союза – танков, артиллерии, любой техники. Поэтому, пока не исчерпаются эти запасы и пока у нее будет возможность их восстанавливать, количественно у нее будет преимущество. Но именно за счет качественного превосходства мы все-таки позволяем себе вести наступательные действия, освобождая свои территории, а у России уменьшаются возможности проведения обороны.

Вопрос даже не столько в количестве, а в том, кто какие тактические ходы предпринимает и насколько профессионально действует в сложных условиях.

– Согласны ли вы с тем, что сейчас самые главные события происходят именно на юге нашей страны? К сожалению, участились обстрелы южных регионов Украины, в частности, враг нанес удары по Одессе, по портовой инфраструктуре. Одновременно есть сообщения об атаке на патрульные суда Черноморского флота России. Имела место быть и атака на авиабазу оккупантов в районе Гвардейского в Крыму. По вашим оценкам, какую цель – локальную и глобальную – сегодня на юге преследуют Силы обороны Украины?

– Да, безусловно, южный плацдарм сейчас играет очень важную роль. Это одно из основных направлений нашего наступления по освобождению наших территорий. Я не удивлюсь, если на нынешнем этапе наступательной операции конечной целью является выход к Азовскому морю и к административной границе с временно оккупированным полуостровом Крым, то есть полное освобождение материкового юга Украины.

– Какова перспектива такого развития событий, учитывая паритет сил, о котором мы говорили?

– Все зависит от того, кто и насколько будет действовать правильно тактически и стратегически. Вопрос не в количестве и даже не в качестве техники, а в том, как ее применять, каких ходы использовать для продвижения, для прорывов, а со стороны оккупантов – для обороны.

Если говорить о возможностях Сил обороны Украины на материковом юге, то есть в Запорожской области и на левобережье Херсонщины, то я не удивлюсь, если к октябрю мы сможем прорвать оборону оккупантов, фактически приблизившись к побережью Азовского моря, а концу года будем находиться у административной границы полуострова Крыма.

– Если действительно украинские Силы обороны выйдут на эти позиции, изменит ли это ситуацию, расстановку сил кардинальным образом?

– Конечно. Безусловно, это будет иметь колоссальное влияние на дальнейшее развитие ситуации как в отношении Крыма, так и в отношении Донецкой и Луганской областей.

– Президент Зеленский рассказал, что заслушал доклад начальника ГУР генерала Буданова и заявил: "Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы". Мы видели атаки дронов на объекты в Москве и в Московской области России, которые не могут не радовать. Пока Украина не берет на себя ответственности за эти атаки. Считаете ли вы, что это правильная тактика? Допускаете ли вы, что активность Украины на территории страны-агрессора каким-то образом может повлиять на гарантии безопасности, которые наша страна может получить от стран Запада?

– Безусловно, я считаю, что это правильная тактика. Определенного рода гарантии стран Запада мы и так получим, но самая главная наша гарантия – это Силы обороны Украины. Все остальное – это уже сопутствующее.

А то, что влияние на врага на его территории соответствующими средства огневого поражения обязательно, то я эту идею поддерживал еще с 2022 года. Очень хорошо, что она начала реализовываться сейчас.