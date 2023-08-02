В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв: фото и подробности

В оккупированном Крыму в районе Гвардейского Симферопольского района 2 августа прогремел мощный взрыв. Над местом происшествия в небо поднялась "шапка" дыма.

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В оккупационном "оперативном штабе" сообщили о временной остановке движения по Крымскому мосту. "В районе Гвардейского был очень громкий взрыв, Симферопольский район. Напоминаем без паники, ждем официальную версию", – пишут пророссийские местные паблики.

В то же время жители Симферопольского района публикуют в сети фото, на которых виден высокий столб дыма над местом взрыва.

Как известно, в Гвардейском расположена авиабаза "Гвардейское", где базируется 37-й смешанный авиационный полк ВС РФ.

Оккупационные власти Крыма пока не комментировали взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 1 августа взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Оккупационные власти заявили о якобы сбитии БПЛА.

– В РФ пожаловались на атаку на патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков". Нападение якобы совершили три морских безэкипажных катера. Аудиоперехват, в котором военные корабли РФ просят об эвакуации, подтвердил удар.

– В ГУР Украины отметили, что в оккупированном Крыму растет противостояние между оккупантами и населением, выступающим против оккупации. На военные объекты агрессора систематически происходят нападения с применением коктейлей Молотова.

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