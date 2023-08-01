В оккупированном Севастополе раздались взрывы: стало известно о прилете

Во временно оккупированном Россией Крыме во вторник, 1 августа, раздались взрывы. Вероятно, российских захватчиков в Севастополе посетила "бавовна".

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Об этом сообщают в местных Telegram каналах. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе Севастопольской ТЭЦ, которая находится недалеко от Сахарной Головки. Также в этом районе находятся военные склады.

"По звуку – это была не ракета в небе, а где-то "на земле", – делятся впечатлениями севастопольцы.

Взрыв был слышен, в том числе на проспектах Октябрьской Революции и Генерала Острякова.

После взрывов из Балаклавы в сторону Ялтинского кольца выехала бригада пожарных.

Напомним, в России заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота. В частности, на патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы напали три морских безэкипажных катера.

Кроме того, россияне снова пожаловались на взрывы в Москве, которые там прогремели ночью 1 августа. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел в бизнес-центр "Москва-Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР Украины заявили, что главным виновником взрывов в России и, в частности, ее столице в Москве, является действующий режим в РФ и непосредственно кремлевский диктатор Владимир Путин. Там убеждены, что когда страна объявляет несправедливую и геноцидную войну против другой страны, она должна быть готова, что боевые действия будут вестись и на территории страны-захватчика.