Оккупанты пожаловались, что ВСУ ночью пытались атаковать корабли Черноморского флота

В России заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота. В частности, на патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы напали три морских безэкипажных катера.

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости". Отмечается, что российские корабли в то время выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км к юго-западу от Севастополя.

Пропагандисты заверили, что все три безэкипажных катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Кроме того, россияне снова пожаловались на взрывы в Москве, которые там прогремели ночью 1 августа. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел в бизнес-центр "Москва-Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил взрывы в российской столице. Представитель окупантов заявил, что "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО". Он признал, что один БПЛА долетел до той же башни в "Москва-Сити", что и в прошлый раз. Там поврежден фасад на уровне 21 этажа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне в то же время не прекращают требовать от власти полного "уничтожения украинцев". После каждой "атаки БПЛА" на их территорию, которую Кремль всегда приписывает Киеву, а ПВО "успешно отбивает", россияне призывают уничтожать какие-то "пункты принятия решений";

– в ГУР Украины заявили, что главным виновником взрывов в России и, в частности, ее столице в Москве, является действующий режим в РФ и непосредственно кремлевский диктатор Владимир Путин. Там убеждены, что когда страна объявляет несправедливую и геноцидную войну против другой страны, она должна быть готова, что боевые действия будут вестись и на территории страны-захватчика.