В Крыму растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным населением – ГУР
Во временно оккупированном Крыму растет противостояние между оккупантами и проукраински настроенным населением полуострова. В частности, на военные объекты россиян систематически происходят нападения с применением так называемых "коктейлей Молотова".
Об этом сообщили в Telegram Главного управления разведки МО Украины. Отмечается, что организаторами и исполнителями большинства из них являются гражданские проукраински настроенные граждане.
Личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности для противостояния таким атакам. Они ведут мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Военные получили разрешение на применение физической силы и оружия, производят массовые задержания, аресты.
Также, по данным ГУР, ряд граждан, отказавшихся получать паспорта РФ, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении оставшихся на свободе применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.
В ГУР отметили, что среди людей, задержанных оккупантами на полуострове, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.
Напомним, ранее сообщалось, что местные жители в Крыму уже не стесняются и не боятся демонстрировать свое недовольство присутствием россиян. Граждан страны-агрессора открыто просят убираться с полуострова.
Один из очевидцев снял крик души крымчанина. Что этому предшествовало, неизвестно, однако он очень эмоционально дал понять всем вокруг, что думает о России и русских.
"На** отсюда, русские. На** отсюда ваша Россия, бл**ь", – говорил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Севастополе мужчина разбил "коктейль Молотова". Это произошло возле здания военной комендатуры. "Глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что мужчину задержали, и назвал его "ждуном".
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