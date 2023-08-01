Военные корабли РФ просят об эвакуации: перехват подтвердил удар по Черноморскому флоту

Во вторник, 1 августа, в Министерстве обороны России заявили о "неудачной" попытке атаки трех морских беспилотных аппаратов на патрульные суда Черноморского флота. Однако в сети появились доказательства того, что удар был действительно нанесен, в результате чего пострадали российские моряки.

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Это доказывает перехват просьб работников одного из атакованных кораблей об эвакуации. Аудио разговора опубликовало издание "Бабель" (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно информации, распространенной российскими "военкорами", среди атакованных судов был контейнеровоз с именем Sparta-IV, который, по данным издания Naval News и наблюдателей, перевозил оружие из Сирии. В июне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении капитану российского гражданского судна, привозившего оружие для российских граждан из Сирии.

В настоящее время российские моряки с одного из атакованных кораблей обращаются с просьбой о помощи в эвакуации пострадавших. Это противоречит заявлениям о "успешном отражении" атаки дронов, сделанным ранее Министерством обороны России.

К эвакуации были задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

Перехваченный разговор свидетельствует о наличии жертв в результате атаки – минимум один погибший и пять раненых, требующих срочной эвакуации. Также обсуждается необходимость присутствия санитарного автомобиля и пограничника для растаможки во время эвакуации.

Какой корабль пострадал от атаки — неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что ночью 1 августа Вооруженные Силы Украины якобы совершили атаку на корабли Черноморского флота. В частности, на патрульные суда "Сергей Котов" и "Василий Быков" якобы напали три морских безэкипажных катера.