"Стремительный успех возможен": глава Генштаба Эстонии заявил о чрезвычайной адаптивности ВСУ

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии Ээро Ребо объяснил темп украинского контрнаступления примерным паритетом войск Украины и России на поле боя. Он считает, что после того, как ВСУ найдут слабое место противника, начнется следующий этап контрнаступления – прорыв обороны ВС РФ и возможный быстрый успех.

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Ситуацию на фронте военный проанализировал в программе Ukraina stuudios, передает ERR. Весной 2023 года он побывал в Украине и посетил воинов вблизи линии фронта, чтобы почерпнуть опыт для подготовки эстонской армии. Ребо сказал, что дисциплина, ситуационная осведомленность и адаптивность защитников страны оставили хорошее впечатление.

Глава Генштаба Эстонии заявил, что подготовительные мероприятия украинского контрнаступления длились несколько месяцев и были относительно успешными. Сейчас наблюдается передвижение более крупных группировок Сил обороны. При этом, по его словам, ВС РФ пытаются совершать контратаки и вести собственное наступление в направлении Кременной.

Ребо заявил: то, что быстрого успеха не наступило, "вполне понятно". Потому что если обобщить, то силы на фронте равные. "Если посмотреть на артиллерию или на какие-то другие рода войск, то в чем-то преимущество у одной стороны, а в чем-то у другой стороны, то есть у Украины", – заявил полковник.

Он считает, что ВСУ пытаются прорваться сразу на нескольких участках. Это, по мнению главы Генштаба Эстонии, необходимо, потому что Россия имеет достаточные резервы, чтобы в случае только одного прорыва обороны закрыть это направление.

"Прорывом в нескольких местах они рассредоточат российские силы и будут в состоянии перегруппировать свои силы, потому что инициатива в их руках... И они будут искать то слабое место, пока не найдут. Тогда можно будет говорить о наступательной стадии, которую мы называем прорывом, и стремительном успехе, который там развивается, которого все ждут", – сказал Ребо.

Битва на Бахмутском направлении сама по себе стала символом, потому что там многое поставлено на карту российским режимом и российскими войсками.

Ребо объяснил, что в глазах рядового российского наблюдателя успеха в Бахмуте достигла ЧВК "Вагнер". Если город отдадут кадровые войска РФ, то это станет для них явной потерей престижа.

"Это как раз та кнопка, которую сегодня нажимают украинцы", – сказал военный.

Полковник признал, что хотя это война в основном огневой мощью, но Украине по-прежнему нужна пехота, чтобы отвоевать и удержать территорию.

Глава Генштаба Сил обороны Эстонии добавил, что украинские военные обладают огромной приспособляемостью, а командиры компетентны и готовы брать на себя ответственность даже тогда, когда что-то идет не по плану.

Ребо отметил, что в ходе визита в нашу страну он также получил представление о том, как Украина пытается повернуть войну в свою пользу.

Как писал OBOZREVATEL:

– В The Times недавно заявили, что защитники Украины во время спланированных операций нарушили логистику российских оккупационных войск, что ослабило противника. Одновременно с этим Силы обороны близки к взятию под контроль стратегических высот вдоль линии фронта.

– Институт изучения войны обратил внимание на то, что Кремль заставляет российских блогеров все больше врать о контрнаступлении ВСУ.

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