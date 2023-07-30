The Times: Силы обороны нарушили ударами логистику оккупантов и выходят на важнейшие высоты

Защитники Украины во время спланированных операций нарушили логистику российских оккупационных войск, что ослабило противника. Одновременно с этим Силы обороны близки к взятию под контроль стратегических высот вдоль линии фронта.

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Об успехах наших воинов написало британское издание The Times. Журналисты считают, что в ходе контрнаступления украинские военнослужащие смогли усложнить процесс быстрой переброски войск РФ с одного участка фронта на другой.

Кроме того, оккупантов вынуждают тратить дополнительные резервы в условиях, когда наносятся удары по их складам с боприпасами в тылу.

Это сделало оборону врага слабее. В теории Силы обороны Украины могли бы продвигаться дальше в Донецкой области. Например, на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку.

Также они могли бы наступать на юг от Угледара к Мариуполю на Донетчине или же выйти к Токмаку, а затем к Мелитополю на Запорожье. В случае успеха временно оккупированный Крымский полуостров будет находиться в доступности для украинской артиллерии и воздушных атак.

В The Times предположили, что атаки и изоляция Крыма даже без захвата его территории могли бы сделать пребывание ВС РФ на полуострове невозможным. Это было бы серьезным козырем, сказано в статье.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Институт изучения войны заявил, что Кремль заставляет российских блогеров все больше врать о контрнаступлении ВСУ.

– В CNN заявили, что украинские воины, вероятно, дошли до главной линии обороны РФ в Запорожской области. Об этом свидетельствует видео, на котором видно, как военная техника Сил обороны движется ко рву, вдоль которого установлены железобетонные "зубы дракона".

– Примечательно, что линию фронта в Украине видно даже из космоса.

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