Линия фронта в Украине четко видна из космоса: заросла 'зеленкой'. Карта

В сети появился новый спутниковый снимок Украины, на котором можно проследить линию фронта. Также на фото видно обмелевшее Каховское водохранилище.

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Соответствующий снимок опубликовал немецкий журналист и геопространственный аналитик Майкл Круикшенк в своем Twitter-аккаунте. На снимке виден темно-зеленый участок, который и является линией фронта.

Эти территории заросли "зеленкой", поскольку там прекратили возделывать поля и вести сельское хозяйство из-за боев.

"Чрезвычайно видеть, насколько четко сейчас выражена линия фронта в Украине, даже если смотреть из космоса в макромасштабе. Серый цвет высохшего Каховского водохранилища сменяется зеленым шрамом неубранного урожая на полях, где слишком опасно вести сельское хозяйство", – написал Круикшенк.

Ранее в сети появилось видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

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